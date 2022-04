Com les Canàries competeixen fiscalment amb Andorra en la cerca de nòmades digitals

Andorra la VellaAquest dimecres publicàvem la crida d’una consultora canària per captar emprenedors digitals que han fixat la seva residència a Andorra i que vulguin tornar a Espanya. Els consultora, que han aconseguit viralitzar la publicació, asseguren que gràcies a un règim "legal i transparent" anomenat Zona Especial Canaria (ZEC) hi ha un "petit grup d'empresaris a Espanya que està tributant només un 4% d'Impost de Societats, un 6% menys del que es paga a Andorra". Com funciona aquesta ‘Zona Especial’?

La Zona Especial Canària o ZEC és una zona de baixa tributació aprovada per la UE i recollida a la Llei espanyola 19/1994 de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, que pretén impulsar el desenvolupament econòmic a les illes. A la ZEC les empreses poden establir-se i tributar a un tipus impositiu reduït del 4% a l'Impost de Societats en lloc del tipus general del 25% vigent a Espanya o del 10% que es paga a Andorra.

Els requisits per ser una entitat ZEC passen per ser una empresa de nova creació, que, com a mínim, un dels administradors resideixi a les Canàries, realitzar una inversió mínima de 100.000 euros a les dues illes principals (Gran Canària o Tenerife) o de 50.000 a la resta, i crear almenys cinc llocs de treball si s’estableixen a les dues illes més grans, o de tres llocs, a la resta d’illes.

Quin tipus de ‘target’ busquen? Des d’emprenedors que es dediquen al sector audiovisual, fins aquelles activitats vinculades al turisme, al mar o a les anomenades tecnologies d’informació de la comunicació (TIC) com les aplicacions per a telefonia mòbil o per als sectors abans mencionats, ‘data mining’, serveis de centres de trucades, serveis digitals...

La creació d’una zona estratègica amb avantatges fiscals es fa amb els arguments que sovint utilitza el Govern andorrà per mirar de diversificar l’economia i revertir el pes que té el turisme en el PIB: l’objectiu és impulsar l’economia illenca, basada principalment en el turisme, i aprofitar el bon clima, la seguretat, les infraestructures, una bona connexió a internet i el personal qualificat per mirar d’esdevenir una mena de ‘business hub’ on desenvolupar aquest tipus d’activitats relacionades amb aquest sector tecnològic.