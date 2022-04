Campanya perquè emprenedors que han fixat la seva residència a Andorra tornin a Espanya

CE Consulting Santa Cruz de Tenerife, a les Illes Canàries, ha engegat una campanya a les xarxes socials per captar emprenedors digitals que han fixat la seva residència a Andorra i que vulguin tornar a Espanya. En una publicació viral, la consultoria assegura que gràcies a un règim "legal i transparent" anomenat Zona Especial Canaria (ZEC) hi ha un "petit grup d'empresaris a Espanya que està tributant només un 4% d'Impost de Societats, un 6% menys del que es paga a Andorra".

Segons l'anunci d'aquesta consultoria, es tracta d'una companyia "especialitzada en ajudar empreses espanyoles a aprofitar les oportunitats fiscals que ofereix un país com el nostre -en referència a Espanya- i que per a molts són desconegudes". En el mateix anunci, s'informa que "es busquen 5 emprenedors digitals que visquin a Andorra que vulguin millorar les seves condicions de vida i els seus avantatges fiscals".

En aquest sentit, s'ha organitzat un seminari per aquest dimecres a Madrid per parlar de "com passar a tributar un 4% sobre l'Impost de Societats sense sortir d'Espanya mitjançant una oportunitat que pocs coneixen". S'informa que cal seguir tres fases: en primer lloc, anàlisi del projecte per assegurar una cabuda dins del règim ZEC i enviament de sol·licitud al Consorci Canari per començar els tràmits necessaris; a continuació constitució d'una nova entitat a les illes seguint els canals legals; i en tercer lloc alta a l'Agència Tributària mitjançant els models de cens corresponents a les activitats aprovades per a la ZEC.

L'anunci, que s'ha programat perquè per geolocalització es vegi a Andorra, explica que "si vas emigrar a aquest país (Andorra) per aprofitar els avantatges fiscals que ofereix" però que a mesura que passa el temps no hi estàs a gust i "cada dia trobes a faltar una mica més tot el que suposava viure a Espanya", anima els emprenedors digitals a explorar si encaixen en les diferents tipologies de negocis més habituals que poden acollir-se a la ZEC, com pot ser la formació. Afegeix que durant el 2021 més de 700 empresaris del sector es van acollir a aquesta opció per reduir la seva càrrega fiscal.