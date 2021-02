El canvi de propietat del Canut provocaria l'acomiadament de tota la plantilla, de 30 treballadors

Andorra la VellaL'operació anticipada la setmana passada, de venda de l'Hotel Canut al grup MiM Hotels participat pel futbolista Lionel Messi i la cadena Majestic, encara no està tancada, però amb les negociacions molt avançades. Fins al punt que, segons ha pogut saber l'Ara Andorra, els probables nous propietaris no comptarien amb l'actual plantilla de l'establiment. De fet, alguns dels treballadors han explicat a aquest diari que han rebut un comunicat segons la qual la nova propietat pretén rescindir el seu contracte. La mesura afectaria a la totalitat de la plantilla formada per una trentena de persones, entre els responsables del servei d'habitacions, manteniment, recepció i restaurant.

La plantilla de l'establiment escaldenc es troba en ERTO des del novembre passat, i si s'acabés confirmant el canvi de mans de la propietat passarien a engreixar la llista de desocupats del país. Els treballadors consultats han explicat que es volen organitzar per afrontar la situació en què s'han vist involucrats i han mostrat el seu malestar per haver-se assabentat de l'operació de compra venda de l'hotel, on alguns d'ells hi han treballat tota la seva vida laboral, per la premsa.

El sector hoteler, en un país depenent del turisme, ha quedat molt tocat per les restriccions de mobilitat imposades per les autoritats per mirar de frenar els contagis del Sars Cov-2. Alguns dels establiments més emblemàtics del país estan en venda i les previsions de continuar encara uns mesos amb una baixa ocupació, aquest cap de setmana passat no s'hauria arribat al 15%, podrien accelerar algunes operacions.

En el cas de l'Hotel Canut, aquest canvi de mans de la propietat encara no estaria oficialment tancat, malgrat que la notícia d'aquesta possibilitat d'acomiadament de tota la plantilla fa preveure que l'operació pugui ser imminent. Recordem que el grup MiM Hotels gestiona quatre establiments, a Sitges, Mallorca, Eivissa i recentment Baqueira. L'hotel escaldenc seria la via d'entrada d'aquest grup a Andorra.