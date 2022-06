La capital tanca el primer trimestre amb un dèficit de 2 milions

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha presentat aquest dilluns l'estat dels comptes comunals a tancament del primer trimestre del 2022. Tal com ha detallat el cònsol menor i conseller de Finances, David Astrié, la corporació ha tancat els primers tres mesos de l'any amb un dèficit que s'enfila als 2 milions d'euros i amb un endeutament total que s'eleva fins als 22,9 milions. El pressupost inicial del comú presentava un import de 50,3 milions, malgrat que després d'introduir romanents de crèdit del 2021 per valor d'11,3 milions més dos suplements de crèdit per prop de 3 milions, el pressupost arriba fins als 64,6 milions.

Entrant al detall, Astrié ha posat en relleu que s'han liquidat 9 milions relatius a ingressos, el que representa un 14% del previst, mentre que les despeses liquidades se situen en els 11,2 milions, un 17,35% del pressupostat. Pel que fa a Jovial, ha tancat el primer trimestre amb un superàvit de 16.000 euros. La consellera socialdemòcrata, Dolors Carmona, ha reiterat la necessitat d'analitzar el pressupost per tal de donar prioritat a unes inversions per sobre d'altres tenint en compte el context econòmic actual d'Andorra i dels països de l'entorn. A més, ha tornat a allargar la mà a la majoria afirmant que "el nostre compromís és ajudar i compartir en la mesura que puguem".

Al seu torn, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha dit que aquesta anàlisi està en marxa i que des de la corporació no es vol "frenar totalment la maquinària", ja que "estem en una situació més que correcta quant a l'endeutament i la parròquia funciona". En aquest sentit, ha exposat que obres com la reforma del carrer Prat de la Creu són cabdals i necessàries.

[Seguirà ampliació]