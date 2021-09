La CEA obligaria a vacunar els treballadors, si la no vacunació d'alguns comprometés la recuperació econòmica

Andorra la VellaEl debat de l'obligació o no de vacunar contra la covid-19 els treballadors torna a estar en el punt de mira de Governs, patronals i societat en general. Dijous passat Itàlia va aprovar un decret que obliga tots els empleats, tant d'empreses públiques i privades com autònoms, a tenir un certificat covid a partir del 15 d'octubre que acrediti, o bé que com a mínim han rebut una dosi de la vacuna o que han passat la malaltia. Aquest dilluns ha sigut el president de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, qui s'ha mostrat partidari que s'apliqui aquesta mesura a Espanya. I a Andorra? Doncs la Confederació Empresarial (CEA) considera que, a dia d'avui, la bona marxa del país en relació a contagis i percentatge de població immunitzada fa que, de moment, no es plantegi donar suport a l'obligatorietat d'una vacunació massiva. Però afegeixen que si les bosses de persones no vacunades comprometessin la recuperació econòmica aleshores sí que “s'haurien de prendre mesures més estrictes”.

La CEA ha reunit aquest dimarts el seu comitè executiu, on ha ha quedat palès que l'estratègia de vacunació dissenyada i aplicada pel Govern “és l'única estratègia de sortida realista de la situació”, en paraules del director de la patronal, Iago Andreu, a l'ara.ad. “Cada país ha triat les seves línies estratègiques i Andorra ha anat trobant les seves, tenim confinaça en les institucions perquè continuïn marcant aquest camí que, en general, trobem que ha estat l'adequat”, afegeix Andreu, per posar una condició a la possibilitat d'obligar a vacunar les persones que han decidit no fer-ho: “Pensem que d'alguna manera l'estratègia de vacunació massiva és l'única que dona garanties per tornar a l'activitat normal, per tant, si perquè aquesta vacunació sigui efectiva cal arribar a mesures més dràstiques com Itàlia, hi donaríem suport. Però ara mateix no sabem si aquesta mesura és efectiva”.

Bàsicament, la CEA s'alinea amb l'estratègia tant de vacunació com de gestió de la pandèmia que fins ara a dut a terme el Govern i, per tant, també li donaria suport, en el cas que l'Executiu decidir que “cal ser més estrictes”. “Si veiem que el fet que hi hagi bosses de persones no vacunades compromet la bona marxa de l'economia i del país, s'hauran de prendre altres mesures. Però avui, de moment, no es considera així”, conclou Andreu.

Tornant a Itàlia, en cas que el treballador no s'hagi vacunat o no hagi passat el virus haurà de sotmetre's a un test cada dos dies que quedarà registrat en el certificat covid. Si no presenta aquest certificat o el falsifica, l'empleat s'enfrontarà a una multa que pot arribar als 1.500 euros o a una suspensió temporal de treball i sou, però en cap cas seria acomiadat.

Itàlia és el primer país europeu que pren una mesura d'aquestes característiques. Als Estats Units la vacunació també és obligatòria entre treballadors públics i de grans empreses, però no a tota la població activa. També hi ha altres països on la vacunació és obligatòria per als ciutadans majors d'edat, com és el cas de Tadjikistan i Turkmenistan.