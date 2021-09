Set aules es troben sota vigilància activa

Andorra la VellaDesprés de la primera setmana amb ple funcionament de tots els cursos dels diferents sistemes educatius, la xifra d'aules sota vigilància activa continua en augment. Segons informen des de l'executiu, aquest dilluns les aules que es troben en aquesta situació ja se situen en set respecte de les quatre que hi havia el passat divendres. D'aquestes, quatre es troben sota vigilància total i tres en parcial, a banda d'una aula més sota vigilància passiva. Així, durant el cap de setmana també s'han detectat 16 nous positius, que eleven la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia a 15.140.

Pel que fa als casos actius, en aquests moments n'hi ha 61 i les altes totals es troben en 14.949. Per la seva banda, les defuncions es mantenen en 130. Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, en aquests instants no hi ha cap pacient ingressat ni a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ni a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Tot i així, des de la Salut han comentat que durant el cap de setmana es va ingressar una persona de 90 anys que ha rebut l'alta aquest dilluns al matí.

Finalment, des de l'inici del Pla de vacunació ja s'han administrat 103.022 vacunes, de les quals 53.050 són primeres, 49.875 segones i 97 terceres. D'aquest total, 918 dosis corresponen a joves d'entre 12 i 15 anys.