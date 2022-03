Col·laboració transfronterera amb les Cambres de Comerç d'Occitània, Pirineus Orientals, Gers i l'Arieja

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra s'ha reunit aquest dimecres per fer la sessió de treball amb les Cambres de Comerç d'Occitània, Pirineus Orientals, Ariège i Gers. Amb l'objectiu de trobar sinergies i actuacions conjuntes per desenvolupar de forma transversal els respectius territoris, han acordat col·laborar en temes de formació, infraestructures, energies renovables, transformació digital, transició ecològica i mediació i ADR, entre d'altres.

Els assistents per part de les cambres franceses, han estat: Josiane Gouze Faure, la presidenta de la Cambra de Comerç de l'Ariège, Josiane Gouze Faure; Franck Ramonatxo en representació del president de la Cambra de Comerç dels Pirineus Orientals; Rémi Branet, president de la Cambra de Comerç de Gers; Christian Jouve, director general de la Cambra de Comerç d'Occitània; Dominique Crayssac, director de Purple Campus, web facilitadora de formacions; i, el conseller de comerç exterior de França, David Fraissinet. Per la part andorrana hi han assistit el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Josep Maria Mas; el vicepresident de Serveis Turístics, Ricard Vicens, i el vicepresident de Comerç, Ramon Ginesta.