Jornada de treball amb les Cambres de Comerç d'Occitània, Pirineus Orientals, Gers i l'Arieja

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) organitza, amb la col·laboració de l'ambaixada de França a Andorra, una sessió de treball amb les Cambres de Comerç d'Occitània, Pirineus Orientals, Arieja i Gers amb l'objectiu de trobar sinergies i actuacions conjuntes per desenvolupar de forma transversal els respectius territoris. La jornada de treball comptarà amb la presència de Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa, que serà l'encarregat d'aportar la visió institucional del país i la seva economia.

La finalitat d'aquesta sessió és apropar els diferents territoris per així crear noves sinergies de treball. De fet, tal com assegura el president de la CCIS, Josep Maria Mas, "aquesta és una molt bona oportunitat per crear un teixit empresarial transfronterer amb beneficis per totes les parts".

Per aquest dimecres està prevista una sessió de treball amb les diferents Cambres franceses on cadascuna presentarà els projectes que està duent a terme amb l'objectiu de poder fer una sessió de 'networking' i trobar oportunitats de col·laboració.