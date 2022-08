Comerç obre vint expedients sancionadors el primer semestre de l'any

Andorra la VellaCada vegada hi ha una major conscienciació dels comerços envers els drets que tenen els consumidors i la millora en els darrers anys ha estat d'un "200%", tal com destaca el director del departament d'Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport, Josep Pujol, que emfasitza que des del 2013, amb la legislació de comerç, es va fer un pas important, ja que es van equiparar els drets als de la resta de països de la Unió Europea i es va superar una llei antiga que era "molt genèrica" i que no donava una protecció tant "potent" al client. Tot i aquesta millora, queda feina per fer i així ho evidencien els 20 expedients sancionadors tramitats el primer semestre de l'any, setze més que en el mateix període de l'any anterior.

Pujol contextualitza aquesta dada d'expedients destacant que "depèn molt del moment", ja que hi ha èpoques en què hi ha més denúncies que d'altres. De fet, aquest primer semestre de l'any s'han tractat 256 reclamacions de consum, dotze més que l'any anterior, i s'han fet 128 inspeccions a comerç, 36 més que el mateix semestre de l'any passat.

Cal detallar que un d'aquests expedients ha estat relacionat amb infraccions a la Llei de competència efectiva i protecció del consumidor (vulnerar els drets i interessos del consumidor); onze han tingut a veure amb la Llei de comerç (vuit per dur a terme una activitat no autoritzada i tres per fer l'activitat d'agent i gestor immobiliari sense autorització administrativa); tres han estat relacionats amb la Llei d'horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç (incompliment en l'horari d'obertura dels comerços) i cinc han estat per incompliments a la Llei 16/2019 de regulació de l'establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac (venda de productes del tabac per sota del preu publicat).

L'any passat, en el mateix període, es van incoar quatre expedients, tres relacionats amb infraccions a la Llei de competència efectiva i protecció del consumidor (un per negar-se a tramitar una reclamació; un altre per no fer-se càrrec d'una garantia legal i un per vulnerar els drets i interessos del consumidor i per realitzar una publicitat enganyosa) i un relacionat amb la Llei de comerç (per una activitat no autoritzada administrativament).