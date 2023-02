La compra en línia més ajustada a les necessitats del client

Cada vegada són més les persones que fan la seva compra setmanal o mensual a través de les plataformes de-commerce del seu supermercat de confiança. L'estalvi de temps, de desplaçament, de diners, entre altres, són alguns dels motius que fan que el client triï aquesta forma de comprar.

Ben coneixedora de tot això, la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra ha introduït canvis a la seva botiga online per oferir als seus clients una experiència de compra més còmoda i agradable amb la finalitat que puguin adquirir els productes que es desitgin amb la màxima facilitat.

Una de les principals novetats de la botiga en línia és la secció de productes frescos, que disposa de categoria pròpia i que ara es troba més accessible a la interfície de la web: a partir d'ara, els clients poden comprar, en funció del producte, a pes o per peces. Aquesta opció ofereix una gran flexibilitat a l'hora d'incloure aquests productes a la cistella de la compra.

Els canvis en el disseny també són més que visibles, que permeten als clients disposar d'una millor selecció de productes amb menús més entenedors. Alhora, s'ha considerat oportú incloure una secció de receptes i un blog amb articles interessants sobre l'alimentació i gastronomia perquè serveixin com a font d'inspiració.

Tanmateix, per tal de garantir una òptima experiència de compra, el client té l'opció de triar l'hora de recollida de la compra al centre o bé que aquesta sigui entregada a domicili. En aquest darrer cas, el client podrà decidir el dia i hora. Ara bé, si en el darrer moment no hi ha ningú a casa, el comprador podrà triar si es deixa igualment la compra a la porta de casa. Afegir que en el cas de les entregues a domicili, Pyrénées Andorra notificarà els retards provocats per mal temps o per qualsevol problema en la distribució.

Finalment, a l'hora de pagar, el client pot fer ús del saldo de què disposa a la seva targeta de MyPyri o dels cupons de descompte sempre que s'indiqui el codi del cupó a l'espai reservat pels comentaris (en cap cas es poden utilitzar els cupons de l'app MyPyri).