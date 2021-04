La Covid multiplica la despesa en baixes, fins als 50 milions el 2020

Andorra la VellaLa branca general de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social ha tingut un dèficit, en el tancament de l’exercici 2020, de gairebé 40 milions d’euros, una xifra que representa un augment del 16,6% respecte de l’any anterior. Els ingressos per cotitzacions s’han mantingut en 121 milions (amb una variació positiva del 0,6%) i les despeses han augmentat un 4,3% respecte del 2019. El principal increment ha estat per prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa...) amb gairebé 72 milions d’euros, un 20% més que l’any anterior, degut, majoritàriament, a les baixes per diagnòstic, sospita i aïllament per contacte de Covid.

La pandèmia ha tingut una incidència directa en les arques de la CASS. Les prestacions econòmiques d’incapacitats temporals han augmentat un 29% respecte de l’exercici anterior, amb una despesa xifrada en més de 50 milions d’euros. Des de l’ens recorden que durant el 2020 les baixes per Covid i les conseqüents prestacions s’assimilen administrativament a les del risc d’accident laboral, amb una cobertura del 100%. Més de la meitat de les baixes (54%) han estat per aïllament després de contacte, i la majoria han durat entre una i dues setmanes.

Pel què fa a la branca de jubilació, els ingressos per cotitzacions han baixat un 2,4%, fins els 136 milions. Malgrat tot, l’aportació al Fons de Reserva de Jubilació ha estat de gairebé 32 milions d’euros.