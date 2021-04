Es disparen els ajuts per desocupació en 3 milions d'euros, més del 900%, el darrer any

Andorra la VellaEl ministeri d'Afers Socials ha donat a conèixer aquest dijous les dades dels ajuts econòmics ocasionals del 2020. Segons ha explicat el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, el total d'ajuts per desocupació involuntària, que engloba els tradicionals i els incorporats durant la pandèmia, s'han incrementat més d'un 900% tant pel que fa a la despesa com en les sol·licituds aprovades. Així, la despesa ha passat de 340.400 euros el 2019 a 3,4 milions d'euros el 2020 (+906%), i quant a les sol·licituds aprovades l'augment ha estat del 956%. "La tendència no està millorant, fins i tot pensem que al juliol s'incrementarà més que tot el 2020, tot i que potser a mig termini la situació és més satisfactòria, però treballem en un àmbit d'incertesa", ha afirmat el director d’Afers Socials i Joventut, Joan Carles Villaverde.

Amb aquest increment de les persones que han perdut la feina i demanen ajuts per desocupació involuntària, Filloy ha estat qüestionat sobre si l'executiu es plantejava un subsidi d'atur contributiu similar al que existeix en els països de l'entorn europeu. En aquest sentit, el ministre ha afirmat que "aquest tema no està sobre la taula, perquè amb el sistema que tenim implantat a Andorra podem donar una resposta ràpida a les necessitats amb les quals ens anem trobant".

En gairebé tots els àmbits els ajuts que atorga Serveis Socials s'han incrementat, sobretot a causa de la situació sanitària. Sobre si aquesta situació és sostenible en el temps en cas que no millori, Filloy ha explicat que "és evident que el Govern ha trobat fórmules per tenir accés a crèdits per poder donar una resposta a aquestes necessitats, però en tot cas és dificil saber-ho perquè això dependrà de l'evolució de la crisi, però fins ara hem pogut donar la respota que convenia i que encara hi ha marge per continuar donant suport a tothom que ho necessiti", ha assegurat.

L'ajut a l'habitatge de lloguer és un altre dels àmbits que Serveis Socials ha hagut d'incrementar la despesa. Si se suma el global de les subvencions, amb les noves ajudes que s'han aprovat darrerament con a conseqüència de la pandèmia, l'increment durant el 2020 ha estat del 48%, amb una despesa que s'ha incrementat dels 2 milions del 2019 a gairebé 3 el 2020. Així, només amb la convocatòria anual, l'increment ha estat del 30% pel que fa a sol·licituds acceptades, mentre que l'increment de l'import ha estat del 43% i el mitjà del 10%.

Nous usuaris del servei

Pel que fa als perfils de les persones que acudeixen a Serveis Socials per demanar ajuts, el ministeri ha explicat que la majoria són dones i famílies monoparentals, però que darrerament aquest perfil s'ha modificat. Així, Joan Carles Villaverde ha explicat que "la gent que viu sola són els usuaris tradicionals, però com a consequència de la Covid aquest perfil s'ha trencat, ja que ens hem trobat amb famílies que totes tenien uns ingressos, i ara la situació ha canviat; el perfil és molt variable, i gent vinculada al sector de l'hostaleria i el comerç han estat nous demandants dels serveis socials".