Creand Crèdit Andorrà llança una nova línia de préstecs basats en criteris de sostenibilitat

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà llança una nova línia de préstecs basats en criteris de sostenibilitat, amb l’objectiu d’afavorir la transició cap a un consum més responsable i contribuir a reduir de les emissions de CO2.

La gamma inclou el nou préstec 'Llar eficient', destinat a finançar de forma exclusiva millores en els habitatges per fer-los més eficients energèticament. Els altres dos préstecs amb incentius de sostenibilitat són per a l’adquisició d’un habitatge o d’un vehicle 100% elèctric. En aquests casos, els incentius impliquen la millora de les condicions del finançament si es tenen en compte criteris sostenibles.

"Són incentius que volen premiar els clients sensibilitzats en aplicar criteris de sostenibilitat en inversions importants per a ells. Com a entitat financera volem contribuir a la transició energètica del país i creiem que a través de petits canvis que promovem en els nostres costums podem aportar un gran impacte", ha explicat el director de la unitat de Sostenibilitat de Creand Crèdit Andorrà, Martí Alay.

El nou préstec 'Llar Eficient' dona finançament amb condicions avantatjoses als clients interessats a invertir en millores d’eficiència energètica a la llar, sense comissió d’estudi ni de cancel·lació total ni parcial i amb un tipus variable de l’euríbor anual més l’1,75%. El finançament pot ser des de 300 euros fins a 40.000. El préstec es pot demanar per a la instal·lació de panells solars o bateries d’emmagatzematge, sistemes de calefacció, refrigeració i aigua calenta amb sistemes eficients d’energies alternatives o aïllaments de façanes i dispositius de control intel·ligents, entre d’altres. “Amb aquest préstec donem finançament per millorar les emissions del sector immobiliari, responsable del 30% de les emissions del país”, comenta Alay. En el cas de la hipoteca mixta i de la hipoteca variable, la comissió d’estudi per l’adquisició d’immobles amb certificat energètic A/B és del 0%.

En el cas del préstec 'Cotxe Verd', el tipus que aplica a la compra de vehicles 100% elèctric és Euríbor anual més 2,95%, un tipus més avantatjós que l’Euríbor anual més 5,75% que aplica per a la resta de vehicles.

Creand Crèdit Andorrà és el primer banc d’Andorra adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i als Principis de Banca Responsable d’UNEP FI, full de ruta per a l’estratègia de banca compromesa, per harmonitzar els criteris de negoci amb el progrés social i la protecció ambiental. L’entitat ha estat reconeguda com a Millor banc en RSC d’Andorra 2023 per la publicació financera internacional Global Banking & Finance Review, un guardó que rep des del 2015.