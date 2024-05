El valor final del tovalló del contracte de Messi puja als 890.000 euros

Andorra la VellaEl tovalló amb el primer contracte de Leo Messi pel FC Barcelona ha estat subhastat per la casa Bonhams per 890.000 euros. Cal recordar que la peça estava custodiada feia anys a una caixa forta de Crèdit Andorrà. El tovalló suposa el compromís de l'argentí quan tenia 13 anys i està signat amb bolígraf blau per Carles Rexach, qui va ser director esportiu del club. La peça estava en poder de l'agent argentí Horacio Gaggioli i va ser oferta durant nou dies a una subhasta en línia per la casa Bonhams. Ian Ehling, cap de llibres i manuscrits de Bonhams a Nova York assegura que el tovalló, des de l'anunci de la sortida a subhasta, va atreure l'atenció internacional de molts aficionats i que és un dels objectes més interessants que ha tingut. El maig de 2017 l'objecte va arribar a Andorra quan Gaggioli va instal·lar-se a Andorra.