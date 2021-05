Crèdit Andorrà, millor banc d'Andorra segons 'Global Finance'

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha estat seleccionat com a millor banc d’Andorra el 2021 per 'Global Finance', publicació editada a Nova York i orientada a professionals de la indústria financera a escala global. Aquesta revista, que té presència a 189 països, ha situat Crèdit Andorrà entre els millors bancs d’Europa Occidental.

El creixement en actius, la rendibilitat, el desenvolupament de nous negocis, aliances estratègiques o la innovació en productes i serveis són alguns dels criteris valorats en l’avaluació realitzada per part dels editors de 'Global Finance', que reconeix que aquesta ha estat una edició més exigent, a causa del complicat context econòmic derivat de la crisi de la Covid-19.

'Global Finance' destaca el lideratge de Crèdit Andorrà en el mercat andorrà i reconeix la tasca del banc en la contribució a l’impuls del teixit econòmic i empresarial d’Andorra, així com el seu esforç per mantenir-se a prop dels clients i donar resposta a les seves necessitats, en un context excepcional marcat per la pandèmia.

Des de l'entitat assenyalen que el guardó "avala l’estratègia del banc per establir les bases per al creixement i per fer front als reptes del sector, així com la seva manera d’entendre la banca del futur, una proposta de valor que es basa en l’esforç per ser pioners en la creació de solucions digitals innovadores i fonamentades en el compromís amb la sostenibilitat". En aquest sentit, recorden que han firmat recentment els principis de banca responsable de les Nacions Unides, per incorporar la sostenibilitat en l’estratègia corporativa i de negoci.

La publicació també ha posat en relleu el programa d’hiperacceleració empresarial de Crèdit Andorrà, Scale Lab Andorra, del qual ha destacat la capacitat d’avaluar més de 350 empreses des de l’inici del programa, que s’ha materialitzat en inversions en set 'start-ups', fins a la data.