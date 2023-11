Un diputat francès proposa que Andorra només vengui el tabac equivalent al que fuma la població

Andorra la Vella"Una cigarreta s'ha de fumar en el país en el país on s'ha comprat". Aquest és l'esperit de la proposició de llei que ha presentat Frédéric Valletoux, diputat d'Horizon per Seine-et-Marne, per limitar la venda de tabac en els països europeus. L'objectiu és que s'acabi l'entrada massiva a França del tabac que els francesos compren en els països veïns perquè és més barat. S'ha de tenir en compte que a l'Hexagon el paquet s'enfila cap als onze euros.

Valletoux ha agafat Andorra com a model del que està passant actualment i que està afectant les vendes dels estancs de les zones limítrofes. El diputat ha criticat que Andorra estigui venent set vegades més tabac del que consumeix la seva població. Aquesta diferència és la que marca el que es ven als turistes i, segons el parlamentari de l'Assemblea Nacional, el que acaba perjudicant a les vendes de tabac a l'Arieja o als Pirineus Orientals.

Valletoux posa com a segon exemple el seu país. França està venent un terç menys del tabac que consumeix la població nacional. Aquest terç és el que, majoritàriament, estaria arribant a través del mercat negre i del que compren els ciutadans francesos en els països limítrofs. La setmana passada, el diputat d'Horizon va entrar la llei a l'Assemblea Nacional perquè sigui debatuda. Demana a finals de cada any cada país europeu calculi quina és la necessitat de tabac de la seva població, li afegeixi un 5% i així es marqui el límit del que es pot vendre. Per garantir el compliment, els fabricants no podran proporcionar una major quantitat global de tabac a un país que excedeixi el límit anual establert.