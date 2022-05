Una dotzena de vehicles de Pyrénées Motors s'exposaran a la fira d'ocasió de Sant Julià

Andorra la VellaSant Julià de Lòria celebrarà aquest cap de setmana la fira del vehicle d'ocasió i de l'autocaravana, en la qual hi participarà Pyrénées Andorra amb un gran espai on s'exposaran fins a una dotzena de cotxes de petita grandària, elèctrics, SUV i 4x4. A més a més, per la compra d'un dels seus vehicles durant els dies de la fira, els clients tindran de manera gratuïta 2 manteniments i un any de servei 'Mobility Service '. Com a empresa líder al Principat d'Andorra, Grup Pyrénées estarà present una vegada més a la cita a través del seu espai de Pyrénées Motors , com ja ha fet en altres fires d'automoció importants al país com la d'Andorra la Vella.

En aquesta quarta edició, i com a novetat, la fira es trasllada a la zona de la borda de l'Huguet, al terreny que hi ha a la sortida del nou vial. El motiu del canvi és la grandària del terreny, que és de 7.000 metres quadrats i permet donar "més joc al motor", segons va explicar la tècnica de producte turístic del comú lauredià, Anna Majoral. L'horari d'atenció de l'espai de Pyrénées Motors i la resta de seccions serà: dissabte, de les 10.00h a les 20.00h, i diumenge, de les 10.00h a les 19.00h.

Des del comú, volen ajudar a dinamitzar el sector de l'automòbil, que s'ha vist molt afectat per la pandèmia, i consideren que la fira és un punt de trobada important, i han recordat que l'any passat es van vendre més de 30 vehicles durant l'esdeveniment.