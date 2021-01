Encamp aprova la rebaixa al 0% de la cessió obligatòria per fomentar l'habitatge de lloguer

EncampLa sessió de consell de comú d'Encamp que s'ha celebrat aquest dijous de manera telemàtica ha aprovat –amb els vots a favor de la majoria i d'Agrupament Encampadà, i en contra del Partit Socialdemòcrata (PS)– el decret que regula la reducció al 0% del percentatge de cessió obligatòria, amb l'objectiu de fomentar la construcció d'habitatges de lloguer. Aquest decret s'ha votat per no esgotar el termini d'un mes que preveu la llei i quedarà supeditat a la decisió del Tribunal Constitucional (TC) en seguiment del recurs presentat pel mateix PS. El comú ja tenia vigent la reducció al 5%, aprovada al mes de juny passat.

"Mai ens hem tancat a que sigui l'única solució per poder aportar mes pisos de lloguer i de qualitat; de moment hem optat per aquesta però no serà l'única i, si cal, n'adoptarem d'altres, però la proposta fiscal que va fer el PS no és competitiva; el temps ens donarà o ens treurà la raó", ha afirmat la cònsol major, Laura Mas. Des d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal també s'ha mostrat favorable a la iniciativa: "Creiem amb aquests incentius, s'ha de provar i pensem que és una bona opció", ha dit.

Per part de les files socialdemòcrates, David Rios ha defensat la posició contrària: "Els comuns deixen de percebre el percentatge de sessió que no anava gens malament perquè es destinaven a temes socials, nous equipaments i espais guanyats per la ciutadania; creiem que es beneficia als propietaris, que voldran construir ara i que, de fet, tenen temps fins d'aqui a tres anys per tenir els edificis construïts, cosa que vol dir que la solució arribarà d'aquí a un o dos anys, i no sabem on serem, veient com van les coses", ha vaticinat. "Reduir la cessió no facilita la construcció de pisos de lloguer i allarga el problema, per això apostem per modificacions fiscals", ha afegit.

El deute del Govern

En el torn de precs i preguntes, els consellers socialdemòcrates han demanat pel deute del Govern amb els comuns i, en concret, amb el comú d'Encamp. La cònsol major ha reconegut que existeix aquest deute, que ha xifrat en 1,1 milions d'euros, però ha demanat temps per acordar una solució en la propera reunió de cònsols i, al mateix temps, també paciència als consellers de l'oposició perquè el Govern ha d'afrontar moltes despeses imprevistes per culpa de les mesures per pal·liar la pandèmia de la Covid-19. "No hi renunciem", ha assegurat Mas, mentre l'oposició ha fet veure que el comú també ha de patir les conseqüències del coronavirus.

La sessió d'aquest dijous ha permès acordar l’adjudicació dels treballs tècnics de redacció de projecte i direcció d’obra del nou parc d'Encamp a Lluís Ginjaume i Gerard Veciana, per un import de 283.775,00 €, guanyadors del concurs d'idees amb l'obra 'El bany de l’ossa'. Es preveu que el projecte estigui redactat en un termini d'uns tres mesos, que comencin les obres aquest 2021 i que acabin l'any vinent. Al mateix temps, el consell de comú també ha aprovat l'aportació per al 2021 de 880.000 euros per al funcionament del Funicamp, a la societat pública Funitel, de capital 100% del comú d'Encamp.