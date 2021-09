Espot confirma que el multifuncional es farà al davant del Govern i es finançarà amb la taxa turística

Andorra la VellaL'edifici multifuncional es farà a la parcel·la de davant del Govern que el comú d'Andorra la Vella ha llogat. Així ho ha confirmat el cap de Govern, Xavier Espot, que ha afegit que la taxa turística que es posarà en marxa l'any que ve es destinarà a finançar aquest multifuncional.

El cap de Govern ha manifestat que la taxa està "gairebé definida i consensuada amb els sectors", tot i que no ha volgut avançar-ne cap detall, ja que falta "acabar de polir algun aspecte concret i alguna tipologia i modalitat concreta d'allotjament turístic". Ha volgut llançar, però, un missatge de tranquil·litat, ja que "estem parlant de xifres moderades i perfectament homologables als països del nostre entorn, fins i tot diria que en el cas de Barcelona i Itàlia són bastant més elevades de les que aplicarem nosaltres"

Pel que fa a la parcel·la on es construirà el multifuncional, ha confirmat que serà la de davant del Govern i ha recordat que el comú d'Andorra la Vella ja ha formalitzat el contracte de lloguer de la part que no és cessió urbanística, i ha afegit que "hi ha una part substancial de la parcel·la que és cessió urbanística i per tant ja en pren possessió el comú". Pel que fa a l'altra part, ara la corporació comunal passa a llogar l'espai de la plaça de braus i "una mica més fins a arribar a la part que és de cessió urbanística".

El cap de Govern també ha manifestat que està "molt definit un primer avantprojecte que es va fer la legislatura passada amb una empresa especialitzada i ara estem amb la definició del plec de bases per poder licitar i adjudicar la construcció d'aquest multifuncional que es finançarà precisament gràcies a la taxa turística". També ha manifestat que s'està avaluant que "pugui ser un projecte claus en mà i global, és a dir, que no hi hagi diverses fases (projecte, direcció d'obra i obra en si) si no que pugui ser global per poder anar més ràpid i tenir en funcionament aquesta infraestructura, que és cabdal des de la perspectiva de la diversificació de la nostra oferta turística".

Aquest acord amb el comú, és, segons Espot, "un exemple paradigmàtic" de com les dues institucions "més importants del país, el comú de la parròquia més poblada i el Govern, treballem d'una forma excel·lent, de la mà" i ha advocat perquè hi hagi altres col·laboracions entre administracions i també amb privats.

Pensions

Quant a l'exposat aquest dimarts per l'expert proposat per la Unió Sindical de Treballadors (USdA), Antonio González, en el marc de la comissió d'estudi per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS, que dues de cada tres pensions es troben sota el llindar de la pobresa, Espot ha manifestat que tot i no negar "que les pensions són baixes, que globalment són baixes" cal contextualitzar aquestes dades. D'aquesta manera, ha recordat que hi ha el complement de la pensió no contributiva per a persones residents al país, "i això no ho té cap altre país, que arribi fins al salari mínim, i per tant crec que un exercici responsable és sumar les dues pensions perquè al final és l'ingrés que té aquella persona a final de mes".

I d'altra banda ha recordat que hi ha tot un gruix important de persones que a diferència, per exemple d'Espanya, "tenen una pensió molt petita perquè abans de la reforma del 2008 només que s'hagués treballat una setmana i cotitzat ja tenies dret a una pensió". Així, ha afegit que "al final el que hem de mirar és la pensió que cobren aquelles persones que han cotitzat 40 o més anys, que és una vida laboral normal i habitual, i aquí ja trobem pensions que no estan per sota el llindar de la pobresa" i ha afegit que tot i no ser altes es tracta d'un tema "de competitivitat del salari", "i és en això que hem de treballar, no podem desvincular l'increment de les pensions de l'increment del salari mínim, però també és veritat que tenim objectius ambiciosos en aquest sentit", ha dit. Aquest augment, però, s'ha d'aplicar amb prudència, ha defensat, i més tenint en compte les dificultats d'alguns sectors.