Espot considera que la venda de Vall Banc a Crèdit Andorrà aportarà "una major resiliència" al sector financer

OrdinoEl cap de Govern, Xavier Espot, valora positivament la compra de Vall Banc per part de Crèdit Andorrà. De fet, ha comentat que ja se sabia que tard o d'hora hi hauria una concentració de les entitats bancàries andorranes. "Tenim entitats bancàries molt petites i cada cop les exigències i els requeriments internacionals són més complicats de complir", ha declarat. Així, el cap de l'executiu ha valorat positivament el moviment "perquè dona més fortalesa i més resiliència al nostre sector financer", però per altra banda, "hem d'estar molt atens perquè es minimitzin les conseqüències indesitjables" com una pèrdua excessiva de llocs de treball. S'ha d'evitar "que pugui tenir un impacte negatiu des de la perspectiva social", ha remarcat.

Tot i així, Espot ha declarat que tant MoraBanc com Crèdit Andorrà són dues entitats amb molt sentiment de país, i per tant creu que "les conseqüències socials seran limitades". D'altra banda, el Govern i JC Flowers han d'acabar d'arribar a un acord per la quantitat de diners que el Govern té dret a percebre per la venda de Vall Banc a Crèdit Andorrà. "Estic convençut que ens posarem d'acord", ha remarcat, afegint que aquesta suma important de diners que aniran a parar l'Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) "permetrà dotar de més fortalesa financera aquesta entitat i les mateixes finances públiques".