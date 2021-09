Crèdit Andorrà tanca l’acord per l’adquisició de Vall Banc

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha tancat l’acord per l’adquisició de Vall Banc, propietat del fons J.C. Flowers & Co. L’acord és per l’adquisició del 100% d’aquesta entitat i es finançarà íntegrament amb fons propis.

La negociació entre les dues entitats ha culminat amb la signatura de l’acord entre Xavier Cornella, conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà Financial Group, i Richard Carrión, president del Consell d’Administració de Vall Banc. Ara, la formalització de l’operació està subjecta a l’obtenció de les autoritzacions dels supervisors corresponents.

Amb aquesta adquisició, Crèdit Andorrà consolida el seu lideratge en el mercat andorrà, accelera els objectius contemplats en el seu Pla Estratègic 2021-2023 i reforça la seva fortalesa en les principals magnituds del negoci, és a dir, la rendibilitat i els actius. També augmenta les capacitats de l’entitat en l’àmbit de la banca privada, un segment clau de negoci de Crèdit Andorrà Financial Group i en què Vall Banc s’ha especialitzat. Crèdit Andorrà, a més, reforça el seu lideratge en banca comercial, ja consolidat des de fa molts anys, en què ha mantingut prop del 50% de quota de mercat en el segment de particulars i gairebé del 70% en el d’empreses.

Com a resultat de l’operació de la compra de Vall Banc i la recentment anunciada de GBS Finance a Espanya, així com del significatiu creixement orgànic de negoci, Crèdit Andorrà Financial Group preveu tancar aquest exercici 2021 amb prop de 23.000 milions d’euros de volum de negoci, xifra molt per sobre de les previsions del seu Pla Estratègic 2021-2023, fins al punt d’avançar gairebé dos anys la consecució dels seus objectius estratègics. Així mateix, l’operació suposa un impuls rellevant perquè l’entitat assoleixi l’objectiu fixat per al 2023 de generar uns beneficis recurrents de 40 milions d’euros.

Aquesta operació també permetrà reforçar les capacitats del Grup mitjançant la integració del capital humà d’ambdues entitats, resultant en un grup més sòlid, global i amb clar caràcter internacional que, de ben segur, permetrà un desenvolupament professional amb major recorregut i amb més oportunitats per als seus professionals.

La nova realitat de Crèdit Andorrà Financial Group referma el seu projecte de creixement i repercuteix directament en la capacitat de servei al client, l’eficiència i la rendibilitat de les diferents àrees de negoci i serveis centrals.

Per a Cornella, “aquesta operació s’alinea amb el nostre Pla Estratègic, focalitzat a consolidar el nostre model de negoci, impulsar el creixement en les places financeres on estem presents arreu del món i contribuir al desenvolupament econòmic dels nostres accionistes, clients i empleats, així com al progrés de la societat andorrana. Refermem, així mateix, la nostra posició líder a Andorra, plaça fundacional i estratègica per a l’entitat, pel seu compromís de servei amb el país”.