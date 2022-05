Èxit d'afluència a la fira del vehicle d'ocasió i l'autocaravana de Sant Julià

Sant Julià de LòriaÈxit d'afluència i negoci a la fira del vehicle d'ocasió i l'autocaravana de Sant Julià de Lòria, la qual s'ha celebrat aquest cap de setmana a la parròquia. Així ho ha manifestat aquest diumenge el cònsol major lauredià, Josep Majoral, qui ha apuntat que la nova ubicació de la cita ha donat més facilitats amb visitants i compradors. "Hi ha hagut més afluència que l'any passat, l'espai també s'hi presta més, ja que en tenir el carril lateral la sortida per provar els vehicles és més pràctica i no genera problemes", ha indicat.

En referència al nombre d'automòbils venuts, ha asseverat que tots els concessionaris han tingut vendes, tot i que no disposen de la xifra, i també "hi ha hagut molts contactes amb compromís de compra que segurament s'acabaran oficialitzant la setmana vinent". Majoral també ha fet el punt sobre el sector de l'autocaravana, exposant que "ha estat un èxit total" i ha recordat que es tracta d'una modalitat de transport que es troba en creixement.

El cònsol també ha fet el punt sobre la situació del sector de l'automòbil arreu del món, el qual pateix un endarreriment en l'entrega de les demandes, motiu pel qual ha manifestat que esdeveniments com la fira del vehicle d'ocasió "prenen més sentit que mai". Respecte als preus, ha indicat que són els respectius concessionaris qui els fixen i el comú no hi pren part. En relació amb la ubicació de l'edició de l'any vinent, ha apuntat que el terreny on s'ha emplaçat enguany, la Borda Huguet, és de propietat privada i coneix si la família té projectes personals pensants, per aquest motiu encara es desconeix on podria anar la fira el 2023.

Per cloure, ha fet balanç general de totes les activitats que acollia Sant Julià aquest cap de setmana i ha destacat la gran afluència que ha tingut el mercat 'outlet' i el primer cap de setmana de la Ruta de la tapa. "Ha vingut molta gent de fora de la parròquia a fer la ruta baixant expressament per l'activitat", ha dit.