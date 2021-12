Andorra la VellaConversem amb Martina Klein, CEO de la marca de roba de Llar Lo de Manuela. El passat abril, l'exmodel i ara empresària va aliar-se amb Pyrénées Andorra perquè la seva marca fos present al Principat.

Lo De Manuela porta ja uns mesos vivint a Pyrénées Andorra. S'ha avingut amb les muntanyes?

S'ha generat una estima mútua entre Pyrénées i la marca. Les muntanyes ens han acollit molt, però nosaltres també li hem donat a la muntanya suavitat, confort i la serenitat dels nostres conceptes. Estem molt contents de viure a les alçades!

Què ens espera a la nova temporada d'hivern?

La nova col·lecció 'Érase una vez un castillo' és un intens viatge a través de diverses tècniques de tractar el lli, que ve més fort que mai. Hem dissenyat una nova gamma de sis colors que van dels marrons als porpres, i que és una delícia! Tenim nous brodats, nous estampats inspirats en originals del segle XVIII; roba de llit irresistible, nous pijames de seda, i un Nadal ple de detalls preciosos perquè les taules i els moments junts siguin inoblidables, que ens els mereixem!

D'on sorgeix la inspiració?

En aquesta temporada, els castells ens expliquen la seva història, i en un exercici gairebé poètic ens deixem emportar per les sensacions que transmeten les seves parets plenes d'història. El contrast d'allò que és resistent amb el que és fràgil, la necessitat de començar una nova vida, els costums que ens permeten viure en societat... hem descobert un univers ple de contes que hem volgut explicar a través dels nostres objectes.

La sostenibilitat també forma part de la vostra inspiració?

De fet ens adonem que, cada dia, els petits gestos ens converteixen en una empresa més sostenible i amable amb el medi ambient. El lli, per exemple, que és un 'must' de la nostra marca, és un dels materials més agraïts i que menys contaminació genera; com és de tan bona qualitat, la seva arruga encara el fa més maco, i això comporta que no li fa falta l'assecadora, ni la planxa, fet que suposa un estalvi energètic. I el que sempre diem, quan s'inverteix en productes de bona qualitat, duren molts anys, i això també permet estalviar energia i evitar un sobreestoc en tot el procés.

A més, el vostre producte és de proximitat.

És que és la forma més sana de produir, i el que ha passat amb la pandèmia ens han donat la raó. A més, si fabriquéssim lluny, perdríem la naturalitat i la immediatesa que oferim en poder personalitzar mesures, colors i acabats amb el client final.

Si haguessis de quedar-te amb un sol producte de Lo de Manuela, quin seria?

Serien els coixins, m'encanten! Crec que és la forma més eficaç de donar-li un nou aire als ambients; canvies la gamma, incorpores uns brodats o estampats, i tens un espai nou. Incorporar un parell de coixins diferents és com comprar-se un jersei nou; et puja l'estat d'ànim i et fan venir ganes de viure'l! I viure els espais, és quelcom que hem après bé els darrers anys.

T'agradaria que algun dia la gent conegui més a Martina Klein per la seva faceta d'empresària que per la seva carrera de model?

M'agradaria molt! Perquè això significaria que ho hem fet molt bé i que l'esforç ha valgut la pena. Valoro molt la dificultat d'emprendre i aplaudeixo a tots els qui han aconseguit tirar endavant un projecte gairebé sense ajuda; Crec que fer un bon equip i no perdre la paciència és imprescindible.