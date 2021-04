Martina Klein s'instal·la a un racó de Pyrénées

Andorra la VellaFa uns anys que la model Martina Klein va deixar de sovintejar tant la passarel·la com els platós de televisió. L'empresària s'ha ajuntat recentment amb dues sòcies per donar forma al projecte 'Lo de Manuela', una firma d'interiorisme per a la llar. Klein és la cara visible d'aquesta marca que ofereix tot tipus de productes de decoració i que ha condicionat un espai de mostra a la tercera planta dels grans magatzems Pyrénées. L'empresària ha estat aquest dijous fent promoció i ha explicat que “afortunadament formem part del sector que ha sortit reforçat pel confinament, perquè la gent que ha estat tancada a casa ha tingut molt temps per mirar-se el lloc on viu i per veure què li agradava i què no. Moltes persones han volgut fer canvis i adequar casa seva per fer-la més còmoda i més confortable, i allà estàvem nosaltres”.

'Lo de Manuela' no pretén competir amb totes les firmes conegudes del mercat que tenen una secció 'low cost' per a la llar. “Nosaltres ni podem ni volem lluitar contra els preus baixos, però sí que podem garantir unes qualitats i uns acabats que ells no poden. A més, assegurem que en el nostre procés d'elaboració no surt perdent ni l'ésser humà ni el planeta. No tenim estocs, fabriquem a Cerdanyola del Vallès i tots els nostres empleats treballen en molt bones condicions”, afirma amb rotunditat l'empresària.