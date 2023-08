Les gasolineres andorranes augmenten la seva facturació enguany entre un 5 i un 10%

Andorra la VellaLes gasolineres andorranes estan augmentant la seva facturació a costa de la pujada de preus dels carburants a França i Espanya. El president de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants, David Porqueres, situa en declaracions a RTVA aquest increment entre el 5 i el 10%.

La política de l’OPEP de reduir la producció per afrontar la baixada de preus que disminuïa els seus beneficis està tenint impacte en els preus de la benzina a Europa, tal com denota l’increment de 10 cèntims per litre que s’ha produït al Principat. La qüestió és que el diferencial amb Espanya ja s’ha recuperat i es troba 25 cèntims per litre per sota, i en el cas de França va més enllà amb una diferència de 40. Porqueres explica que la diferència a l’hora de fer el ple per als francesos pot situar-se fins i tot entre els 50 i 60 euros de diferència.