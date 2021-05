El Govern allarga els ERTOs més enllà del juny però avisa que els sectors beneficiats seran molt limitats

Andorra la VellaEl Govern allargarà les suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i les reduccions de les jornades laborals (RJL), més coneguts com a ERTO, més enllà del 30 de juny però ja ha avançat que "no serà un mecanisme generalitzat" amb la qual cosa, tal com ha concretat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el llistat d'activitats que s'hi podran acollir serà molt limitat. El ministre ho ha anunciat en la roda de premsa per presentar el projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 que hauria d'entrar en vigor l'1 de juliol amb un horitzó temporal màxim de 31 de desembre. Aquesta llei anirà acompanyada de decrets a través dels quals el Govern determinarà els sectors que es poden acollir als ERTOs. De cara al juliol els que sembla clar que hi seran són les agències de viatges i l'oci nocturn.

Noves mesures excepcionals i urgents per la pandèmia

