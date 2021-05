La represa de l'activitat obliga a replantejar uns ERTO personalitzats per a l'estiu

Andorra la VellaMentre Espanya ha anunciat aquesta setmana un acord in extremis -perquè la validesa del decret caducava el 31 de maig- per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) amb un seguit de mesures que incentiven la reincorporació dels empleats als seus llocs de treball, Andorra continua estudiant quin tipus d'ERTO prorroga a l'estiu. Abans que venci la pròrroga aprovada pel Govern de les suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i de les reduccions de la jornada laboral (RJL) ja autoritzades, algunes de les quals s'estendran fins el 30 de juny, tant des de l'executiu com des dels grups parlamentaris es treballa per dibuixar el proper escenari, on cal tenir em compte la incipient recuperació d'alguns dels sectors més afectats per les restriccions provocades per la pandèmia i d'altres que encara continuen sense activitat. El projecte de llei que ha d'incloure aquests nous ERTOS fets a mida de cadascun des sectors afectats s'ha de presentar aquest dijous, a les 17h. “En les properes hores mostrarem les decisions del Govern fins el 30 de juny i a partir del 30 de juny per donar suport al teixit empresarial del país”, ha avançat el ministre portaveu, Eric Jover, aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.

L'allargament de les mesures excepcionals es mantindrà a l'estiu per aquells negocis que tinguin suspesa per decret l'activitat que els proporciona ingressos i per aquells que justifiquin una relació directa entre les mesures restrictives antiCovid i la davallada del seu negoci. De moment, en aquest grup entren els locals d'oci nocturn –que continuen tancats– i les agències de viatges.

Malgrat les veus que s'alcen des de sectors com l'hoteleria i la restauració, el més probable és que quedin exclosos d'aquesta pròrroga estival de subvenció d'ERTO perquè es considera que a partir del juliol alguns ja hauran recuperat la seva activitat i d'altres, com alguns hotels de les parròquies altes, a l'estiu tanquen perquè coincideix amb una temporada turística més fluixa que a l'hivern, independentment que hi hagi o no decretades mesures antiCovid. Aquí també caldrà esperar la decisió del Govern sobre si manté, durant el juny, les ajudes per al 100% de les plantilles que estan en suspensió temporal o si redueix aquest percentatge ara que ja s'ha reprès part de l'activitat.

Espanya supera l'escull de les exoneracions en les cotitzacions

Com a país turístic que viu una situació similar a l'andorrana, Espanya també ha negociat aquests dies la continuïtat de les subvencions públiques als sectors més afectats. Tres dies abans que caduqués el darrer decret, i després de dies de negociacions a tres bandes entre Govern, patronal i sindicats, finalment hi ha hagut consens. Després d'un llarg estira-i-arronsa entre el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, i els empresaris i sindicats, aquest dimecres, gairebé en temps de descompte, s'ha pogut tancar un acord sobre el principal escull de les negociacions per la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), les exoneracions de les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors afectats. El consens per a les exoneracions ha permès tancar un acord de totes les condicions de la pròrroga. La nova extensió serà fins al 30 de setembre.

La CEOE, l'organització que fins ara s'havia posicionat més en contra de la proposta del ministeri de Seguretat Social, ha anunciat que el comitè executiu celebrat aquest dimecres ha donat llum verda "per unanimitat" a l'última proposta del govern perquè "s'ajusta a les necessitats de les empreses", especialment per a les que tenen una situació més difícil per la pandèmia i pitjors perspectives pels propers mesos. El sí de la patronal ha permès desbloquejar una situació que amenaçava en acabar sense consens. El govern ja havia avisat que els ERTO s'allargarien fins al setembre encara que la negociació descarrilés.