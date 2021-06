El Govern descarta definitivament l'aeroport de Grau Roig

Andorra la VellaDes del punt de vista d'estudi de mercat, l'informe de l'OACI –el grup d'experts aeronàutics francesos– “no dona la suficient informació sobre l'encaix de la infraestructura, perquè no es va realitzar un estudi previ de mercat”. Pel què fa al tipus d'aeronaus, els experts de l'OACI diuen que pel tipus d'infraestructura es necessitarien un tipus concret d'aeronaus que “redueixen la capacitat comercial” per la limitació d'algunes operadores que no disposen d'aquests aparells. L'informe afegeix “dificultats” per realitzar maniobres. El cost de la infraestructura “seria superior a aquell que consta a l'estudi”. I conclou, des del punt de vista de la seguretat, que la “poca visibilitat a l'aeroport pel seu enclavament, sobretot a l'hora que el pilot decideixi si aterrar o no, fa que el mateix pilot hagi d'assumir un risc important”. Per aquests motius, la principal conclusió de l'OACI és que “no és una infraestructura viable per acollir un aeroport”. Per tot plegat, el Govern ha decidit descartar el projecte i “centrar els esforços per desenclavar el país en l'aeroport d'Andorra la Seu”.