El Govern rebrà “aviat” l'informe de l'OACI per decidir sobre l'aeroport de Grau Roig

Andorra la VellaDesprés que l'Autoritat Aeronàutica Andorrana presentés un informe que mostra les mancances respecte al projecte de l'aeroport de Grau Roig encarregat per la Cambra de Comerç, el Govern manté la mateixa postura i no prendrà cap decisió fins que es tinguin els resultats d'un segon informe per part de l'Organització d'Aviació Civil Internacional. Gallardo ha assegurat que aquest informe “arribarà aviat” i que "el Govern prendrà la decisió que li correspongui en base els dos informes".