El Govern desconeixia la limitació de la temperatura pels aterratges a la Seu

Andorra la VellaAir Nostrum i el Govern mantenen converses amb l'European Aviation Safety Agency (EASA) per tal de mirar d'aixecar la limitació que impedeix als avions aterrar a l'aeroport d'Andorra-La Seu a més de 30 graus de temperatura, tal com va succeir aquest cap de setmana, i haver-se de desviar a Alguaire. Segons ha exposat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, l'executiu no ha estat coneixedor en cap moment d'aquesta limitació, que està estretament lligada amb la tipologia de l'aeroport i concretament amb la longitud de la pista d'aterratge.

Air Nostrum ja fa un parell de mesos que està en contacte amb les autoritats aèries responsables per demanar una revisió dels criteris i, tal com ha apuntat Jover, "semblaria que aquest criteri es podria aixecar". Des del Govern, a més, també s'ha tramès a l'EASA que aquest és "un element prioritari" que cal analitzar a fons per tal de torbar alternatives.

En aquest sentit, Jover ha detallat que una solució no definitiva seria modificar els horaris de la connexió entre la Seu i Madrid en moments en què hi hagi un menor impacte de la temperatura, tot i que en aquest punt hi té molt a dir l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tot i això, des del Govern s'exposa que si properament no es disposa d'un informe que permeti canviar les condicions actuals, també es podria treballar en altres alternatives per tal que "la temperatura no sigui un factor que influeixi en l'operació dels vols", ja que la voluntat per part d'Andorra és que els avions puguin aterrar a la Seu i no pas a Alguaire.

Així doncs, el ministre portaveu ha apuntat la possibilitat que la companyia pugui continuar operant fins i tot quan hi hagi 30 graus, però amb una càrrega inferior, és a dir, perdent capacitat de seients útils. Aquest fet provocaria que les compensacions que el Govern hauria de fer a Air Nostrum -ja previstes a la concessió inicial- es belluguessin cap a la forquilla dels imports més elevats. Malgrat les alternatives esmentades, Jover ha assegurat que "encara és massa aviat" per a cenyir-se a aquestes opcions.