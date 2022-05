Desvien a Alguaire el vol de Madrid - La Seu

Andorra la VellaUn nou vol que havia d'aterrar a l'aeroport d'Andorra - La Seu ha tornar a ser desviat al camp d'aviació d'Alguaire. Des d'Iberia, la companyia que gestiona els vols, han informat als passatgers, els quals han estat traslladats al Principat amb un mini bus, que la desviació s'ha produït a causa de condicions meteorològiques adverses i al·leguen que, tal com exposen alguns usuaris a través de les xarxes socials, "si fa més de 30 graus de temperatura no poden aterrar a la seu per les condicions de la pista".

Ens diuen que si fa mes de 30 graus de temperatura no poden aterrar a la seu per les condicions de la pista (llargada, amplada etc)

Si aixo es així quina presa de pèl.@Jrbaiges — Marc Saladié 🍥 (@marcsaladie) 22 de mayo de 2022