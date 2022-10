Govern estudia un projecte per donar ajuts directes per la calefacció per a les famílies més vulnerables

Andorra la VellaEric Jover, el ministre de Finances i Portaveu, ha informat a la roda de premsa posterior al consell de ministres que Govern està treballant en un projecte per atorgar ajuts directes a les famílies que puguin tenir problemes per assumir la pujada dels preus de l'energia, concretament, pel que fa a la calefacció. Un augment que és causat per la inflació que es pateix en l'àmbit internacional arran del conflicte a Ucraïna.

El ministre ha volgut aclarir que encara queden punts per analitzar i que aviat es presentarà el projecte. Tot i això, ha destacat que es tractarà d'ajuts directes, és a dir, no s'executarà un descompte sinó que els ciutadans que es trobin al llindar que Govern estableixi, rebran l'import escaient a través d'una transferència bancària. No s'haurà de presentar cap document o informe per rebre els ajuts. També ha explicat que el llindar que es farà servir per determinar qui rep o no rep l'ajut no serà el LECS, sinó que serà una mica més alt per tal que més famílies puguin acollir-se a la mesura. Encara no s'ha definit l'import que rebrien les famílies. Per contra, si se sap que els ajuts no cobriran el 100% de les despeses familiars en aquest concepte.