Govern no tanca la porta als apartaments turístics

Andorra la VellaGovern no té intenció de seguir l'exemple d'altres territoris, com Espanya, que han decidit posar fi als habitatges destinats a ús turístic, tal com ha informat RTVA. Conxita Marsol, portaveu del Govern, ha confirmat que, tot i que ja existeix una moratòria per no donar més llicències d'habitatges turístics, no s'aplicaran mesures tan dràstiques.

Marsol ha declarat que la llei òmnibus, destinada a controlar la inversió estrangera en immobles, s'endarrerirà fins a la setmana vinent. Segons la portaveu, encara s'han d'afinar alguns aspectes relacionats amb la limitació de la inversió estrangera per assegurar que tot quadri amb l'impost recentment aprovat. En definitiva, la llei òmnibus inclourà mesures per regular l'especulació immobiliària i el creixement desmesurat de la població.