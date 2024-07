Grifols reestructura el consell d'administració per la possible OPA

Andorra la VellaGrifols ha reestructurat el seu organigrama després de la renúncia de dues conselleres independents, Claire Giraut i Carina Szpilka , enmig d'una possible OPA. Segons ElEconomista, Montserrat Muñoz Abellana ha estat designada com a consellera independent coordinadora del Consell d'Administració. Giraut va renunciar per la probable oferta pública d'adquisició i la falta de temps, mentre que Szpilka se centrarà en nous desafiaments professionals després d'implementar canvis en la governança.

Muñoz, exdirectiva de Danone i consellera d'Uriach, substituirà Szpilka i organitzarà les posicions dels consellers independents. Anne-Catherine Berner ha estat nomenada presidenta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i vocal de la Comissió d'Auditoria. Enriqueta Felip Font s'uneix com a vocal independent i Núria Martín Barnés com a secretària no membre.

Grifols ha creat un comitè davant la possible OPA, compost per Íñigo Sánchez-Asiaín Mardones, Montserrat Muñoz i Anne-Catherine Berner, per seguir l'evolució de la transacció i presentar propostes al consell.