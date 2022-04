Grup Pyrénées fomenta els hàbits saludables entre la seva plantilla

Andorra la VellaUna dita anglosaxona diu que 'an apple a day keeps the doctor away', és a dir, 'una poma al dia manté el doctor en la llunyania'. I és que està demostrat que menjar fruita fresca habitualment ens ajuda a mantenir sana la nostra salut. Seguint aquesta premissa, fa unes setmanes que Grup Pyrénées ha posat en marxa una prova pilot entre els seus empleats anomenada 'Dia de la fruita', en la qual, s'ofereix una peça de temporada als treballadors i treballadores dels diferents negocis del grup. Setmanalment, una persona de la secció d'alimentació munta una petita parada on, a més d'explicar amb un cartell la iniciativa, s'ofereix la possibilitat d'agafar una fruita a canvi d'una petita donació -que es proposa d'uns 20 cèntims- i que es diposita per iniciativa pròpia en una guardiola.

La idea va sorgir de l'equip de One Team #socdepiry, amb l'objectiu de fomentar una alimentació saludable. One Team és una proposta que sorgeix des de Direcció General per iniciar una transformació cultural que millori el treball en equip i les dinàmiques laborals i de gestió de la companyia; està format per diversos grups multidisciplinaris i transversals, on no hi ha jerarquies i l'opinió de tots els treballadors val el mateix.

El 'Dia de la fruita' també està en sintonia amb els #propòsits2022 que Pyrénées Andorra s'ha marcat per celebrar els 75 anys de vida. Durant els darrers mesos, Pyrénées Andorra ha fomentat la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient a través del seu propòsit #SerMésEco, un dels objectius marcats per al 75è aniversari de l'espai comercial i que va resultar ser un dels més votats entre els clients durant la selecció de propòsits del 2022.

Totes les campanyes, missatges i promocions que s'han fet durant aquest temps han donat a conèixer marques i accions que han anat en aquesta línia, i malgrat que #SerMésEco continuarà sent un objectiu primordial per a Pyrénées Andorra , la primavera porta un nou propòsit: Cuidar-me. Durant les pròximes setmanes, petits gestos -com l'oferiment d'una peça de fruita- fomentaran aquesta meta. Perquè els petits gestos ens poden ajudar a fer un gran canvi.