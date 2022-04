'Cuidar-me': el nou propòsit de Pyrénées Andorra per als pròxims mesos

Andorra la VellaDurant els darrers mesos, Pyrénées Andorra ha fomentat la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient a través del seu propòsit #SerMésEco, un dels objectius marcats per al 75è aniversari de l'espai comercial i que va resultar ser un dels més votats entre els clients durant la selecció de propòsits del 2022. Totes les campanyes, missatges i promocions que s'han fet durant aquest temps han donat a conèixer marques i accions que han anat en aquesta línia, i malgrat que #SerMésEco continuarà sent un objectiu primordial per a Pyrénées Andorra, la primavera ens porta un nou propòsit: Cuidar-me.

I diem 'cuidar-se' en un sentit global de la paraula, perquè és una manera d'entendre la vida i de viure els petits detalls del dia a dia. Durant els pròxims dies, Pyrénées Andorra desvelarà quines seran les accions que durà a terme per ajudar els seus clients a complir aquest propòsit. Una de les primeres campanyes que ja s'està portant a terme són els Beauty Days , amb els seus descomptes i promocions en cosmètica, parafarmàcia i els tractaments de l'Espai Beauty, perquè et consenteixis i cuidis el teu benestar, per dins i per fora.

75 anys de vida

Pyrénées Andorra va néixer l'any 1947 amb el propòsit de convertir-se en un espai on tothom pogués trobar el que necessita, allò que buscava. Havent complert el seu propòsit fundacional, la companyia celebra el seu 75è aniversari , continua creixent cada any amb la incorporació de noves marques -més de 150 el darrer any-, la transformació digital i la consolidació del seu pla de sostenibilitat. Propòsits com 'ser més atrevits', 'brillar', 'tornar a creure' o 'estimar sense fi' es transmetran al llarg de l'any perquè, d'una manera o altra, tothom es pugui sentir inclòs. Amb el hashtag #Propòsits2022, Pyrénées Andorra proposa als seus clients que comparteixin els seus desitjos i aspiracions, amb l'objectiu d'ajudar a complir-los.