"Incertesa" però "serenor" per la compra de BancSabadell

Andorra la VellaLes negociacions entre Banc Sabadell, que té el 51% de BancSabadell d'Andorra, i MoraBanc podrien estar molt avançades cap a finals de juny o la primera quinzena del mes de juliol. Així ho ha posat en relleu el conseller-director general de BandSabadell d'Andorra, Josep Segura, en les declaracions als mitjans de comunicació prèvies a la junta general d'accionistes que s'ha celebrat aquest divendres al migdia. Segura ha manifestat que el que podien confirmar és el que ja es va dir la setmana passada, que hi ha converses entre la matriu catalana i MoraBanc per adquirir el 51% i ha afegit que en unes setmanes "es veurà si deriven en un següent pas o no". Ha volgut deixar clar que l'entitat andorrana només és en aquesta operació "l'objecte de la possible transacció" i ha reconegut que la situació s'està vivint amb "incertesa com no pot ser d'altra manera, però també amb serenor". Quant a les xifres que han aparegut que apunten que Banc Sabadell esperaria ingressar 100 milions per l'operació, Segura no ha volgut entrar a concretar cap dada, apel·lant a la confidencialitat.

Segura ha destacat que els 150 treballadors de l'entitat continuen treballant "per donar un bon servei" al client i que malgrat "conviure amb aquesta incertesa" el que han de fer és la feina amb normalitat. En aquest sentit, ha subratllat la professionalitat dels treballadors. Així, ha reivindicat que la feina feta al llarg d'aquests anys ha de servir per "contribuir a què el projecte sigui gran i guanyador". En aquest sentit, ha destacat que és "prematur" parlar de destrucció de llocs de treball però ha recordat que aquesta operació no té "res a veure" amb d'altres que es donen als països veïns i que estan motivades per circumstàncies "forçades", amb la qual cosa comporten "conseqüències negatives". Així, ha recordat que les dues entitats tenen "ratis financers excel·lents i un posicionament al mercat magnífic".

Segura ha reiterat que els 700 petits accionistes andorrans tindran la facultat, si l'operació arriba a bon port, de vendre les accions al mateix preu que rebi Banc Sabadell o quedar-se en l'accionariat de la nova entitat que acabi resultatnt, una qüestió que ha considerat que és força positiva.

En la junta general d'accionistes aquesta qüestió de la compra no estava a l'ordre del dia, ha remarcat Segura, i el que sí que es posava sobre la taula és el repartiment de dividends. Concretament es pagaran sis euros per acció, la qual cosa representa poc més de tres milions. El conseller-director general de BancSabadell d'Andorra ha posat en relleu que l'entitat sempre ha repartit dividends amb l'excepció dels primers anys i de l'any passat, quan els reguladors van recomanar que no es fes per prudència. Així, creu que el repartiment suposa "tornar a una certa normalitat" i ha recordat que l'entitat ha registrat uns bons resultats.