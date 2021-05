MoraBanc negocia amb Banc Sabadell la integració de la seva filial andorrana

Andorra la VellaMoraBanc ha iniciat converses amb Banc Sabadell, accionista principal de BancSabadell d’Andorra, per analitzar en exclusivitat la integració de la seva activitat bancària al Principat d’Andorra amb MoraBanc i donar lloc a "l’entitat líder en el mercat andorrà pel que fa a les principals magnituds de negoci en el mercat domèstic, rendibilitat i solvència", informa MoraBanc aquest dilluns en un comunicat.

L’entitat resultant tindria un balanç "molt sòlid i ben capitalitzat" per continuar donant suport a la recuperació de l’economia andorrana. Així mateix, la integració permetria incrementar "considerablement" la inversió en tecnologia per poder fer front als reptes de futur així com seguir millorant la proposta de valor dels clients.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) n’ha estat "oportunament" informada i l’operació inclouria el dret dels accionistes minoritaris d’adherir-se a la integració en els termes que s’acordin amb Banc Sabadell.

L’activitat bancària del banc català al Principat es vehicula des de fa vint anys a través de BancSabadell d’Andorra, entitat que comparteix amb MoraBanc un perfil de banc "sòlid, alta solvència i un fort arrelament al teixit socioeconòmic andorrà", amb un creixement continuat dels beneficis els darrers anys. L’operació donaria lloc a un grup amb més de 9.800 milions d’euros en recursos de clients, 1.500 milions d’euros d’inversió creditícia i unes ràtios de solvència líders a Andorra.