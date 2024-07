Un informe dels EUA destaca que el salari mínim a Andorra no permet un nivell de vida digne

Andorra la VellaL'informe sobre drets humans del 2023 del departament d'Estat dels EUA destaca que el salari mínim a Andorra no permet un nivell de vida digne, malgrat estar per sobre del llindar de pobresa. La situació s'ha agreujat per la crisi de l'habitatge, amb un augment de persones sense accés a lloguers assequibles, afectant especialment dones, gent gran i migrants.

A nivell laboral, es denuncia la manca de protecció per als treballadors amb contractes de curta durada, amb casos d'abusos en la construcció. La Unió Sindical assenyala la insuficient protecció d'aquests treballadors, situació que el Govern intenta abordar amb una nova llei. Segons RTVA, es destaca l'augment de l'assetjament sexual a la feina, amb poques denúncies per por a represàlies.

L'informe assenyala que les pràctiques corruptes són ocasionals i que es respecta la llibertat d'expressió i la imparcialitat judicial, malgrat la lentitud dels processos. Es valora positivament l'atenció social del Govern, tot i que l'informe tracta poc la qüestió de l'avortament, mencionant només que no hi ha hagut avortaments forçats i que s'està negociant la despenalització amb un límit per al 2025.