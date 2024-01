L'IPC del 2023 serà del 4,5%

Andorra la VellaL'IPC del 2023 quedarà fixat en un 4,5%. Així es desprèn de les dades avançades que ha fet públiques aquest dimarts el departament d'Estadística del Govern. D'aquesta manera, aquest serà amb tota probabilitat l'increment que s'aplicarà a molts preus públics i als salaris compresos entre el mínim i el mitjà. Des d'Estadística recorden que aquest indicador avançat, en cas de confirmar-se, suposaria una disminució de cinc dècimes respecte de l'IPC del mes de novembre, que es va situar en el 5%.

Aquest comportament de la inflació vindria donat per l'evolució dels preus de l'habitatge, l'aigua, el gas, l'electricitat i altres combustibles, així com esbarjo, espectacles i cultura, i aliments i begudes no alcohòliques. Per contra, el grup transports hauria contribuït a augmentar la inflació arran del fet que la baixada dels preus dels carburants ha estat menys intensa que la del mateix mes de l'any passat.

Cal destacar que l'IPC avançat d'Espanya se situa al 3,1%. En cas de confirmar-se, disminuiria una dècima respecte a la variació registrada al mes de novembre.

S'ha de recordar que es calcula aquest indicador avançat amb l'objectiu d'aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d'estadística de la UE.

Aquest índex avançat es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l'IPC. La diferència entre ambdós rau en la informació feta servir. L'avançat suposa un càlcul previ de l'IPC amb, aproximadament, el 98% dels preus de desembre entrats. Per a les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s'usa el mateix preu del mes anterior. L'indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l'IPC. Cal destacar que el definitiu es farà públic el 10 de gener.