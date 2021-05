Leo Messi ja és propietari de l'hotel Canut

Escaldes-EngordanyEl futbolista del Barça, Lionel Messi, ja és propietari, juntament amb els seus socis del Grup Majestic, de l'hotel Canut, situat a l'avinguda Carlemany. Els compradors s'han reunit aquest dimarts al migdia amb la família fundadora i que dona nom a l'immoble, per signar el traspàs.

A principi de febrer informàvem que el Family Oficce del considerat per a molts el millor futbolista de la història tenia la intenció de comprar l'emblemàtic hotel situat al centre del país, i aquest dimarts s'ha rubricat aquest traspàs. L'empresa de Messi passa a ser-ne la propietària i el seu soci, Grup Majestic, gestiona i explota el negoci.

La del Canut no és la primera incursió de l'emblemàtic futbolista a l'hostaleria. Des que va crear la societat amb el seus socis, de fet s'anomenen MiM Hotels per les inicials de Messi i Majestic, ja han comprat cinc establiments. En tenen un a Sitges, un a Baqueira, un a Eivissa, un altre a Mallorca i aquest darrer, que suposa el seu primer hotel a Andorra.

L'arribada d'MiM Hotels a Andorra hauria d'ajudar a revitalitzar el sector, que ha quedat molt malparat per les restriccions en la mobilitat provocades per la pandèmia. La família Canut feia temps que sondejava el mercat a la recerca d'un comprador que reflotés el negoci. L'hotel, de 5 estrelles, té 31 habitacions i el reconegut restaurant la Grandalla dels set pètals. L'altra botiga que hi ha als baixos de l'immoble de l'avinguda Carlemany no ha entrat en l'operació de compravenda.