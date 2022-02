Majoral veu "factible" implementar les accions que integra el pla de reactivació econòmica de Sant Julià

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha presentat aquest dimarts al vespre el que ha de ser el full de ruta a seguir per part del comú durant el que queda de legislatura i també l'eina en la qual s'han de basar les properes corporacions per impulsar la parròquia. Sota el nom 'Sant Julià avança', es tracta d'un document que integra 9 estratègies, 40 accions i fins a 125 actuacions concretes -algunes ja iniciades pel comú i altres que s'hauran d'anar implementant durant els propers anys- que han de servir per reactivar l'economia i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. La presentació del pla ha tingut lloc a l'auditori Rocafort del Centre cultural i ha comptat, a més, amb una conferència del professor Carlos Moreno.

Moments previst a l'inici de l'acte, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha declarat que "és un pla que jo el titllo de molt factible", ja que no preveu grans inversions ni despeses elevades per apropar turisme. "L'objectiu és clar i és un pla que és molt factible, viable i realitzable", ha afegit. A més, ha destacat la importància del document perquè esdevindrà un full de ruta que servirà per "tenir clar quines són les accions que hem de dur a terme". Entre elles hi ha aspectes tan bàsics com la millora de la senyalització de la vila, ja que en cap moment des que es traspassa la duana s'indica el centre del poble. En definitiva, "el pla posa en relleu coses que són molt bàsiques i que s'hauria de donar per fet que hi són", ha exposat Majoral.

L'estudi va estar elaborat per R Consultors durant el 2021, però la pandèmia va impedir que es pogués presentar abans. La seva impulsora, Montserrat Ronchera, ha detallat que per a dur a terme aquest treball es va realitzar en una primera fase un diagnòstic de la situació de la parròquia des de diferents perspectives, fet que ha facilitat poder tenir en compte els punts forts de Sant Julià, però també els febles. En una segona fase es va posar en marxa una anàlisi basada en el valor d'ús de la parròquia, el valor de la seva imatge externa i interna i el valor emocional que li presten els seus habitants. Finalment, el pla engloba una tercera fase que proposa reactivar la parròquia al voltant de cinc eixos: la qualitat de vida, la sostenibilitat, el concepte d'esdevenir un centre de coneixements, programar activitats d'atracció i de diferenciació, i la reactivació econòmica.

Majoral ha explicat que la voluntat de la corporació és implementar com més aviat millor tots els objectius, malgrat que un dels punts a tenir en compte és la capacitat econòmica del comú. És per això que ha afirmat que el pressupost de l'any vinent estarà centrat principalment en l'assoliment de les conclusions marcades al pla. Per dur a terme aquest treball, ha afirmat, es farà arribar una còpia del document a tots els caps de departament per tal que comencin a treballar en aquesta línia.

Posteriorment a la presentació del pla de reactivació econòmica ha tingut lloc la conferència del professor Carlos Moreno, director científic i catedràtic ETI a la IAE de la Universitat Panthéon-Sorbonne de París. El professor és conegut internacionalment per ser el creador, entre altres, del concepte 'La ciutat del quart d'hora' i per la publicació de nombrosos articles i llibres. A més, al llarg dels darrers anys està tenint una projecció important en diferents països del món, proposant recursos per millorar el benestar de les poblacions residents tot mantenint l'equilibri entre els vessants de desenvolupament econòmic, social i sostenible.