Marc Urgell, CEO d'Abast: "Andorra continua sent un punt d'interès per treballadors digitals"

Andorra la VellaAndorra es manté com un dels destins preferits pels 'youtubers' espanyols, segons el CEO d'Abast, Marc Urgell, especialitzat en fiscalitat i gestió empresarial. "Sí, Andorra continua sent un punt d'interès per creadors de continguts i per treballadors digitals".

Urgell ha destacat en una entrevista a aquest mitjà que els principals atractius del país continuen sent la seva fiscalitat avantatjosa, la seguretat i l'alta qualitat de vida, factors que encara atreuen creadors de contingut malgrat els desafiaments administratius.

"Al final, els punts forts del país que són la fiscalitat, la seguretat i la qualitat de vida continuen persistint, encara que tarden més en crear una empresa o en els tràmits hi hagi alguna dificultat més", ha afirmat el CEO d'Abast.

Aquestes característiques fan del Principat una opció molt captivadora per 'youtubers' que busquen un entorn favorable per desenvolupar les seves activitats professionals digitalment.

Tot i que la creació d'empreses i els tràmits administratius poden presentar alguns reptes, l'atractiu global d'Andorra no ha disminuït. La seva capacitat per proporcionar una base segura i favorable per als 'youtubers' continua sent un factor determinant en la decisió de molts de traslladar-se al país.