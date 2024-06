Digitalització i creixement empresarial: Els reptes a abordar del 25è Cicle d'Empresa Familiar Andorrana

Andorra la VellaIncidir en la realitat de les 'family office' (les empreses familiars que gestionen patrimoni) i els beneficis que poden comportar per al creixement dels negocis les plataformes digitals. Aquests són els dos eixos sobre els quals reflexionarà el 25è Cicle d'Empresa Familiar Andorrana que tindrà lloc el 20 de juny. Tal com ha destacat el president de l'EFA, Daniel Armengol, la digitalització és important, ja que pot aportar "més seguretat, més resiliència, més agilitat i més innovació" i, per tant, és important que les empreses tinguin presents aquests beneficis.

Per tractar els dos eixos temàtics, el cicle, que se celebrarà A Anyós Park durant el matí, comptarà amb diversos experts en la matèria. Així, destaca la presència de la directora Travel, retail and traffic aggregators a Google Espanya, Maialen Carbajo, que juntament amb el professor emèrit d'iniciativa emprenedora i unitat docent de negociació d'IESE Business School, Juan Roure i la CEO d'AERO Autofactoria Group (una empresa que opera des d'Andorra a Europa en el sector de l'automoció), Ada Amengual, incidiran en com tant a través de Google com d'altres plataformes empreses com hotels o comerços poden "posicionar" el seu producte, és a dir, com pot ser interessant que puguin "posicionar-se" a través de plataformes digitals, que els pot aportar "un valor afegit", segons ha incidit el secretari tècnic de l'EFA, Joan Tomàs. "No es pensa en Google com a 'partner' per fomentar el producte" ha incidit el secretari tècnic de l'EFA.

El matí arrencarà amb la xerrada del director general de FOX (una 'family office Exchange), Miguel López de Silanes, que es dedica molt a investigar les tendències en empreses familiars i que pot ser "interessant" per poder aportar què és el que està passant en l'àmbit internacional amb aquestes empreses familiars.

Tot seguit tindrà lloc la ponència de Roure sobre el 'Family Office com a projecte empresarial' i la taula rodona amb la participació del director general de Reig Patrimonia, Sergi Pallerola i de la presidenta i fundadora d'Alter Software, Anna Maria Vilaltella. D'aquesta manera es podrà tenir la visió andorrana sobre les 'family office' i també conèixer Alter Software, una empresa de "prestigi" tant en el sector financer com de les empreses familiars.

Per tant, tal com ha remarcat Tomàs, el que s'ha volgut amb aquest cicle és "vincular" la voluntat que poden tenir les empreses familiars "de créixer" amb com les tecnologies els pot permetre aquest creixement per desenvolupar el negoci d'una manera més important.

I més enllà de la necessitat de digitalització de les empreses, tant Tomàs com Armengol han incidit en la importància que també l'administració faci un pas endavant en aquest sentit. Així, Armengol ha destacat que es tracta d'un "repte molt important" i ha aprofitat per fer "una crida" al "sentit d'estat" de les diferents administracions per a una "homogeneïtzació" perquè cada vegada hi hagi més facilitats per a l'administrat i no s'acabin demanant dades que sovint les diferents administracions (general i comunals) i també les empreses públiques ja tenen. Precisament, ha mostrat aquest mateix parer sobre l'informe que les empreses han de presentar quant a la bretxa salarial. El president de l'EFA ha explicat que ja s'estan donant dades i que potser el més senzill seria que entre les administracions es fes aquest intercanvi per tal de "facilitar la vida a l'administrat".