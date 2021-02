Més de 400 treballadors residents volen incorporar-se al nou Punt de Trobada

Andorra la VellaMés de 400 treballadors del país s’han posat en contacte amb grup Pyrénées per incorporar-se al futur centre comercial que s’obrirà a l’edifici on fins al mes de novembre hi havia el Punt de Trobada. Al llarg de tot el desembre i gener les dues oficines d’orientació professional que s’han obert a Sant Julià de Lòria i a la seu central del grup a Andorra la Vella han atès prop de 250 exempleats de l’hipermercat lauredià, i més de 150 persones que, tot i no haver treballat mai en aquell centre, s’han interessat per incorporar-se al nou projecte comercial.

Si bé continua operatiu un punt de recollida de currículums a la oficines centrals de Pyrénées, aquesta empresa té previst obrir durant la setmana vinent un nou punt d’atenció a la Seu d’Urgell. L’objectiu és atendre ex-treballadors fronterers de l’antic Punt de Trobada que, en nombrosos casos a causa de les restriccions de mobilitat decretades per la pandèmia, encara no han pogut lliurar el seu currículum o ser entrevistats. Aquesta oficina estarà oberta del 15 al 19 de febrer al Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu.

Procés de selecció de personal sense cap ERTO

Amb l’obertura de l’oficina a la capital de l’Alt Urgell el grup Pyrénées té previst completar la ronda de contactes amb tots els extreballadors de l’antic Punt, tant residents com transfronterers, que vulguin incorporar-se al nou centre. Alguns d’aquests extreballadors ja s’han començat a incorporar, la majoria fent tasques logístiques i administratives.

En paral·lel al procés de selecció de personal adreçat a exempleats del Punt, el grup Pyrénées va decidir el maig passat no acollir-se a cap ERTO. Actualment l’empresa compta amb 1.200 empleats en els diferents centres de treball repartits per tot el país.