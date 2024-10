Més pisos al mercat des de la presentació de la Llei Òmnibus

Andorra la VellaGovern no està d'acord amb l'anàlisi de la Confederació Empresarial respecte que la cessió obligatòria temporal dels pisos buits no donaria fruits. El portaveu de Govern, Guillem Casal, ha destacat que només amb l'anunci de la mesura, i quan ni tan sols de sap quan es votarà al Consell General, ja "està donant fruits".

Casal es refereix al fet que hi ha pisos buits que s'estan regularitzant davant la possibilitat que hagin de ser cedits obligatòriament a Govern perquè els destini a habitatge social. Concretament, el ministre ha incidit que alguns d'aquests habitatges ja s'estan regularitzant. I això significa que s'estan posant en el mercat de venda o de lloguer a Andorra. El ministre va afirmar que no té les dades del nombre de pisos buits que han entrat a la venda ni quins són de gent d'Andorra o de fora.

Una part dels habitatges sense ocupar a Andorra pertanyen a espanyols que els van comprar com a segona residència o com a inversió, però que van haver de tancar-los. I van tancar tant els pisos com qualsevol compte corrent o relació econòmica amb Andorra. S'evitaven així la famosa multa del 150% del valor de l'immoble per aquells bens que tenen els espanyols a l'estranger sense declarar. L'altra part són majoritàriament pisos de gent del país que els tenia tancats.

Casal no ha fet esment del nombre d'unitats immobiliàries que ja haurien entrat en tràmit de ser regularitzades. Ha recordat que amb la situació actual, Andorra "no es pot permetre el luxe de tenir habitatges tancats". Ha remarcat que en alguns els pisos desocupats provoquen problemes de salubritat o d'impagament de les despeses comunitàries.