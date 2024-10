Andorra la VellaEl ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha respost a les propostes de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) en relació amb el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge.

En les seves declaracions, Casal ha destacat que el Govern està valorant la possibilitat d'introduir una esmena parlamentària relacionada amb la inversió estrangera. "Estem valorant si aquesta proposta de la CEA podria ser una esmena del grup parlamentari de la majoria, ho estem analitzant", ha assenyalat el ministre.

Un dels punts més polèmics de la proposta de llei és la cessió obligatòria dels pisos buits, una mesura que la CEA ha demanat ajornar fins a disposar de dades més precises. En aquest sentit, Casal ha recordat que Govern ja compta amb dades facilitades pels comuns i que, si cal, es milloraran.

A més, ha subratllat que la cessió obligatòria "és l'últim estadi" d'un conjunt de situacions, i que els propietaris sempre tenen l'opció de posar el seu immoble al mercat de lloguer o venda, o bé cedir-lo al Govern perquè el gestioni.

La cessió obligatòria dels pisos buits és l'últim estadi i el propietari sempre té l'opció de posar el seu immoble al mercat ” Guillem Casal Portaveu de Govern

Comunicat de la patronal

La CEA ha fet arribar al Govern i als grups parlamentaris una sèrie de propostes en quatre grans àrees: inversió estrangera immobiliària, immigració, allotjaments turístics i la mencionada cessió obligatòria d’habitatges buits. La patronal sosté que aquesta mesura serà difícil d’implementar, generarà menys beneficis dels esperats i planteja dubtes sobre la seguretat jurídica i el respecte al dret de propietat.

Pel que fa a la inversió estrangera, la CEA defensa que no es faci cap discriminació entre promotors andorrans i estrangers, sempre que els comuns hagin establert prèviament un sistema de quotes de construcció basat en estudis de sostenibilitat.

En relació amb la immigració, la patronal demana que els incompliments per part d’empreses subcontractades no afectin de manera desmesurada les empreses contractants i que no es produeixin sancions duplicades pels mateixos fets.