Mesures excepcionals per als lloguers dels locals comercials i de les empreses d'habitatge d'ús turístic

Andorra la VellaEl ministre portaveu, Eric Jover, ha informat que des de l'executiu aprovaran un nou projecte de llei de mesures excepcionals per actualitzar la llei associada als lloguers dels locals comercials i de les empreses d'habitatge d'ús turístic. Així, aquesta nova mesura es vol entrar al Consell General per via d'urgència perquè pugui ser votada aquesta mateixa setmana. El portaveu de l'executiu ha manifestat que el nou projecte de llei afectaria el mes de maig i aquestes dues tipologies de lloguer poden acordar pactar una carència de la mensualitat del maig i fraccionar-la als futurs nou mesos o arribar a una disminució del lloguer de fins al 30%. Cal recordar que durant l'abril ha estat efectiva una reducció màxima del 40% i per aquest mes de maig es disminueix un 10% més.

Jover ha declarat que la mobilitat parcial no afavoreix a la reactivació de l'activitat econòmica i "els nostres negocis necessiten el suport del Govern i de la corresponsabilitat de tota la societat". Sobre les reduccions de les jornades laborals i les suspensions dels contractes de treball pel mes de maig, ha comentat que com que es tracta d'una mesura que es pot aplicar per decret, "encara podem esperar a veure com es desenvolupa l'abril", ja que no necessita tants tràmits.