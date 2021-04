Filloy: "Sembla coherent que la congelació (del preu del lloguer) continuï" de cara a l'any que ve

Andorra la Vella "Sembla coherent, a grans trets, que la congelació (del preu de l'habitatge de lloguer) continuï" de cara a l'any que ve. Així ho ha avançat el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, en finalitzar la reunió de la Taula nacional de l'habitatge que ha servit per analitzar la feina feta i també abordar els reptes de futur. D'aquesta manera, el ministre ha explicat que ara es treballarà en comissions de treball aquesta proposta de tal manera que els diferents actors implicats puguin dir-hi la seva. De totes maneres, i encara que es puguin impulsar certes "mesures d'oxigenació" a aquesta congelació, el ministre ha destacat que "segurament" aquesta solució s'haurà de mantenir, tenint en compte també l'agreujament de la situació causada per la Covid-19. Filloy també ha exposat, durant la reunió, que el Govern ha destinat 60 milions d'euros el 2020 a "ajudar a les persones i a les famílies", i ha subratllat molt especialment l'increment en les ajudes a l'habitatge, a les quals aquest 2021 es destinaran 2,8 milions, 800.000 euros més.

D'aquesta manera, Filloy ha destacat que durant la celebració de la Taula nacional de l'habitatge s'havia tractat de l'anàlisi que caldrà fer al voltant de la mesura de la congelació del preu dels habitatges també per al 2022. En aquest sentit, ha recordat que en un principi va ser "universal" però que ja el 2020, "a demanda de la taula, es comença a oxigenar" amb noves mesures que han de permetre que hi hagi "noves estructures el mercat". Així, ha esmentat que s'han impulsat dues "mesures interessants que aportaran pisos al mercat", una de les quals, la reducció del percentatge de cessió al 0% en sòl urbà consolidat per a aquells propietaris que impulsin habitatge de lloguer, que ha estat assumida per dos comuns, i de la qual "en divuit mesos" es veuran els resultats. Altra fórmula, ha afegit, és l'excepció de certs criteris per fer un canvi d'ús i que ha permès, ha subratllat, que s'hagin posat al mercat 183 habitatges. De cara a l'any que ve, doncs, una de les qüestions que s'estudiaran en les diferents comissions són noves eines "per oxigenar" aquesta congelació. I és que Filloy ha reconegut que en el si de la Taula nacional de l'habitatge hi ha "sensacions molt oposades", ja que mentre que la congelació del mercat "no genera certa comoditat" a certs participants (els propietaris), "altres ho veuen molt necessari" i, en aquest sentit, ha afegit que el rol de l'administració és que hi hagi "un just equilibri" entre les necessitats de les famílies i els drets dels propietaris.

Ajudes socials

Durant la trobada, que aquest any s'ha avançat en el calendari per tal de "continuar treballant en aquesta matèria", des de l'executiu també s'ha volgut fer palès "l'esforç que s'ha fet" i "l'important volum dinerari" que s'ha destinat a les ajudes a les persones i les famílies. Així, Filloy ha destacat que han estat prop de 60 milions, dels quals 49 per a les mesures de suspensions temporals del contracte laboral i reduccions de la jornada laboral; 2,8 per a ajudes a l'habitatge i 3,4 milions per a ajuts de desocupació. En aquest sentit, Filloy ha emfasitzat que les ajudes per desocupació el 2019 van ser de 350.000 euros i que en el cas de l'habitatge en la convocatòria anterior es van donar ajuts per valor de dos milions d'euros. Ha afegit que l'increment dels ajuts aquest any venen donats per les dificultats causades per la Covid-19 i també per la flexibilització d'alguns dels criteris per acollir-s'hi.

Durant la trobada també s'ha parlat del fons publicoprivat inclòs en la llei de l'Institut Nacional de l'Habitatge. El titular de la cartera ha destacat que malgrat que aquesta llei estigui encara a tràmit parlamentari des del Govern "no" han estat "quiets" i ja s'han iniciat els treballs per licitar el projecte d'habitatge social a la zona de la Borda Nova, de tal manera que quan la llei estigui en vigor ja es pugui impulsar la construcció. I quant a les acusacions del Partit Socialdemòcrata que aquest fons ha de ser públic per evitar "fer negoci", Filloy ha respost que "fer negoci voldria dir treure una rendibilitat extraordinària", un fet que ha negat. Ha defensat que es tracta "'d'un òrgan d'inversió col·lectiva" que permetrà que amb "diferents intervinents" es puguin "generar noves estructures per donar resposta a les diferents necessitats" i, en aquest sentit, ha reivindicat la implicació més enllà de l'administració central per trobar "solucions" a les necessitats d'habitatge dels col·lectius més vulnerables.