La mobilitat elèctrica aterra al Niu d'Andorra Telecom

La MassanaLa mobilitat elèctrica arriba al Niu d’Andorra Telecom. L’empresa Lupa, que vol no només vendre vehicles elèctrics sinó també donar una segona vida a les bateries i apostar, en el futur, per la mobilitat autònoma, aterra a la incubadora d’Andorra Telecom amb l’objectiu que cap a finals del 2023 ja puguin estar al mercat els primers vehicles de la companyia, que centrarà la línia d’I+D a Andorra. Així, tal com ha explicat el CEO de Lupa, Carlos Álvarez, l’aposta és que la investigació i el desenvolupament estratègic es faci a Andorra, la qual cosa podria donar feina a unes 21 persones en una primera fase, sobretot enginyers. La fabricació dels vehicles es farien o bé al ‘hub’ de mobilitat elèctrica de Catalunya o a l’Uruguai.Els vehicles que fabriqui Lupa estaran “preparats per ser autònoms”, ha explicat Álvarez, i es considera que Andorra pot ser “un bon banc de proves” per testar aquests vehicles elèctrics autònoms. A finals del 2023 esperen ja posar els primers models de vehicle i furgoneta al mercat, amb una producció inicial de 4.000 unitats de cotxe i 4.000 de furgoneta per arribar als 18.000-20.000 en pocs anys. El desenvolupador de negoci de Lupa, Isaac Soro, ha destacat que el projecte va molt més enllà de la mobilitat elèctrica ja que el que es pretén és vendre cotxes amb bateria o sense i que aquestes puguin tenir “una segona vida”, per exemple produint electricitat a les cases. Es tracta, per tant, d’una aposta “per l’economia circular”. “És una aposta mediambiental i de futur”, ha incidit Soro.

El responsable del Niu, Miquel Gouarré, ha destacat que donaran suport a l’empresa presentant-la en diferents fòrums com el que es farà properament a Andorra de la mà d’Actua i també serà una de les candidates a la cimera de negocis internacional ‘Millonario Master Minds’ que se celebrarà a Barcelona el mes de juliol. Aquest suport, considera el responsable del Niu, pot ser un impuls important per al finançament del projecte. Cal recordar que en aquests moments són quatre les empreses que estan allotjades a la incubadora d’Andorra Telecom.

A banda de l’aposta per la sostenibilitat, la ‘start-up’ Lupa vol que la mobilitat elèctrica sigui assequible i, d’aquesta manera, planteja que els seus vehicles puguin tenir un cost inferior als 20.000 euros.